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  3. Esenyurt'ta pazarcılar arasında levyeli yer kavgası

Esenyurt'ta pazarcılar arasında levyeli yer kavgası

Esenyurt'ta pazar esnafı arasında, tezgahın açılacağı yere karar verilememesinden dolayı çıkan kavgada taraflar birbirlerine levye ve sandalyeyle saldırdı.

Esenyurt'ta pazarcılar arasında levyeli yer kavgası

Esenyurt'ta kurulan pazar yerinde yer tartışması yapan esnaf arasında kavga çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir kişi levye ile kafasından yaralandı.

Olay 5 Ekim Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 464. sokakta meydana geldi. Pazartesi günü kurulan pazar yerindeki esnafın bir kısmı sokak başında bulunan börekçide oturup konuşmaya başladı. İddiaya göre aralarında tezgâhların kurulduğu yerlerle ilgili sözlü tartışma çıktı. Taraflardan biri ayağa kalkarak tartıştığı kişiye doğru hareket yapınca karşı tarafta yumrukla karşılık verdi. Çevredekilerin de katılmasıyla birlikte kavga bir anda büyüdü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen yumruklu, tekmeli kavgada bir ara börekçiye ait olan sandalyeler de kullanıldı. Pazar yerinde bulunan zabıta ekipleri tarafları ayırmak için uzun süre uğraş verdi. Kavga sırasında bir kişi kafasına aldığı levye darbesi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta pazarcılar arasında levyeli yer kavgasıEsenyurt'ta pazarcılar arasında levyeli yer kavgası

Berna Akkaya
Editör


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