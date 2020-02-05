Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı kısmen uçtu.

Süleymaniye Mahallesi 759 sokakta 4 katlı binanın çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçması üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatıdaki kopan ve tehlike oluşturabilecek parçaları merdiveniyle güvenli bir yere indirdi.

Sokakta bulanan araçlar ise sahipleri tarafından güvenli alanlara çekildi.





Kaynak: AA