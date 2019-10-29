Esenyurt'ta silahların ateşlenme anları kamerada

ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlenme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yüksekteki bir binanın balkonundan çekilen görüntülerde, kaldırımda bir grubun toplandığı, bazı kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga eden kişilerden birinin silahla ateş ettiği, edilen ateşle iki kişinin yere düştükleri görülüyor.

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Kaynak: DHA