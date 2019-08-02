Esenyurt'ta silahlı kavga; yerdeki adama böyle ateş etti

ESENYURT'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından ve başından yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedendenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Ahmet A.'yı yere yatırarak sopayla darp etti. Kavga daha da büyürken bir şüpheli yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ahmet A.(20) ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerine şerit çekerek boş kovanları ve kavgada kullanılan sopayı muhafaza altına aldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin Ahmet A. isimli şahsı önce yere yatırıp sopayla dövdüğü daha sonra silahla ateş ettiği görülüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

DHA