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  3. Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (1)

Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (1)

ESENYURT Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.

Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (1)

ESENYURT Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.

Sitenin temizlik görevlisi poşeti farkedince içini açtı. Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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