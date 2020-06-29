Esenyurt'ta şok eden rekor! Minibüsten 37 yolcu çıktı

Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında trafikte yapılan denetimde bir minibüs görenleri hayrete düşüren görüntülere sahne oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin durdurduğu minibüsten 37 kişi çıktı.

Sabah erken saatlerde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin sürücülerin birbirleri ile haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla mobil ekiplerle yapılan denetimlerde durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı.

Minibüslerden birinde 14 yerine 37 yolcunun çıkmasının ardından polis memurunun, "Bu kadar kişiyi almaman gerekir" hatırlatması üzerine minibüs sürücüsü E.Ö., "Fazla yolcu almadım, zorla bindiler. Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var" iddiasında bulundu.



İETT'ye bağlı Halk Otobüsü olarak hizmet veren 2 midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını savundu. Yapılan kontrollerde tüm yolcuların maske taktığı belirlendi. Cezai işlemlerin ardından araçlar normal sayıda yolcu ile devam etti.



Minibüs yolcuları sürücülerin kendilerine paralarını iade istememesine tepki gösterdi. Sürücüler, kendilerinden parasını iade etmesini isteyen yolculara, "Sizin yüzünüzden 3 bin TL ceza verdim size bir de para mı vereceğim" diye çıkıştı. Bir yolcu kendisinden fazla ücret alındığını ancak sürücünün bunu iade etmediğini söyledi.