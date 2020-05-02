 -ESENYURT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN GÜPEGÜNDÜZ YAĞMA KAMERADA

ESENYURT'ta sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen hırsızlar, terkedilmiş eski tekstil fabrikasını yağmaladı. Hırsızların fabrikanın çatısındaki sacları sökme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1269 sokakta bulunan eski tekstil fabrikası hırsızların hedefi oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden dün sabah saatlerinde fabrikaya geldi. Fabrikada bulunan demir parçaları çalan hırsızlar, çalınacak bir şey bulamayınca çatıya çıktı. Canlarını hiçe sayan hırsızlar, çatıdaki sacları sökerek çaldı. Hırsızların sacları sökme anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇATIYA KADAR SÖKMEYE BAŞLADILAR"

Görgü tanığı Evren Sevgili "Burası eski bir fabrika. Bir ay öncesine kadar güvenlik duruyordu. Bir aydır boş. Hırsızlar gelmeye başladı. Çatıya kadar sökmeye başladılar. Kapısına kadar yağmalamaya başladılar. Hırsızlar geceleri sürekli ellerinde sürükleyerek çaldıkları malzemeleri götürüyorlar. Çaldıkları demir ve hırdavatları arabalarla çekip götürüyorlar. Yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Güvenlik olmadığı için çalıyorlar. Çatıya kadar söküp götürdüler" dedi.

"DEMİR, KABLO NE BULURLARSA ALIYORLAR"

Muhammet Balcı ise, "Gece gündüz bu fabrikayı hırsızlar talan etti. Söküp, parçalayıp götürüyorlar. Gürültü de oluyor. İnsanlar kalabalık bir şekilde geliyorlar. Polis ekipleri sürekli gelip kontrol ediyor ama yetişemiyorlar. Bir önlem alınamadı. Son bir haftadır devam ediyor. Gün içinde bir saat gelip gidiyorlar. Demir, kablo ne bulurlarsa alıyorlar" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE YAĞMALANMIŞTI

Bu ara fabrikanın bir süre önce de yağmalandığı öğrenildi. O anlar da çevredekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

-Fabrikanın bacasını sökmeye çalışan hırsızlar

-Çatıdaki sacları söken hırsızlar

(AKTÜEL)

-Parkta gözcülük yapan hırsızlar

-Fabrikadan görünü

-Çatıdan görüntü

-Fabrikanın içinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar

////İKİNCİ CEP TELEFONU

Bir süre önce gerçekleşen hırsızlık

Kaynak: DHA