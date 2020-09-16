Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişi tüfekle ateş açtı!

Esenyurt'ta bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle sokak ortasında küfürler ederek havaya ateş açtı. Sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.