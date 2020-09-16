Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişi tüfekle ateş açtı!
Esenyurt'ta bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle sokak ortasında küfürler ederek havaya ateş açtı. Sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt Fatih Mahallesi'nde elindeki pompalı tüfekle husumetli olduğu kişinin evinin önüne gelen Rıdvan D. isimli kişi, sokağın ortasında rastgele ateş açtı. Durumu gören mahalleli ise polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Rıdvan D.'yi gözaltına aldı.
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16 Eylül 2020 Çarşamba 14:01
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