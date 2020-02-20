Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

D-100 Karayolu Torium AVM önü Edirne istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil refüjdeki direğe vurduktan sonra takla attı.

Olayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil içerisinden çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve kaza yapan aracı yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.









Kaynak: AA