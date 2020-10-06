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Esenyurt'ta taksiciler arasında yol verme kavgası!

Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iki taksici yol verme yüzünden birbirleriyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın şiddeti artınca tekme ve yumruklarla birbirlerine giren taksicilerin o anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta yaşanan olayda iki taksici yol verme tartışması yüzünden birbirlerine girdi. Bir vatandaşın cep telefonuna anbean kaydettiği görüntülerin ardından taraflar bir süre sonra kendiliğinden ayrıldı. Kavga sırasında kapanan yol ise bir süre sonra trafiğe açıldı.

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06 Ekim 2020 Salı 11:56
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