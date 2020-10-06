Esenyurt'ta taksiciler arasında yol verme kavgası!

Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iki taksici yol verme yüzünden birbirleriyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın şiddeti artınca tekme ve yumruklarla birbirlerine giren taksicilerin o anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi.