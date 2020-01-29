Esenyurt'ta taksiciler ve turizm şoförleri birbirine girdi! 11 gözaltı
Esenyurt'ta polis merkezi önünde toplanan taksicilerle turizm firması şoförleri arasında kavga yaşandı. Polis polis kavgaya karışan tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 11 kişi gözaltına alındı.
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29 Ocak 2020 Çarşamba 09:34
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