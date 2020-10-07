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Esenyurt'ta taksiciler yine dehşet saçtı

Esenyurt'ta, yolcu alma ve durak yeri konusunda iki taksi şoförü arasında çıkan bıçaklı kavga, polis müdahalesiyle ayrıldı. Olayın ardından iki şoför gözaltına alındı.

Esenyurt'ta taksiciler yine dehşet saçtı

Esenyurt'ta iki taksi şoförü arasında yolcu alma ve durak yeri konusunda çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti. Polis, bıçaklı iki taksi şoförünü gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen iki taksici yolcu alma ve durak yeri konusunda tartışırken, aralarında bıçaklı kavga çıktı. İhbar üzerine kısa sürede sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan taksicileri ayırarak gözaltına aldı. Taksicilerden birinin elindeki bıçaktan ayrı olarak aracında yapılan aramada da bir bıçak daha bulundu. Taksi şoförlerine trafik açısından cezai işlem uyguladıktan sonra şüpheliler adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Esenyurt'ta kısa süre önce taksi şoförleri arasındaki rekabet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldürülmüştü.

Berna Akkaya
Editör


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