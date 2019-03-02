Esenyurt’ta trafik kazası: 4 yaralı

Esenyurt'ta sabah saatlerinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde yan yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 05:30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DD 4656 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 34 KF 8702 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan önce reklam tabelasına daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 3 kişi sedyeye konularak ambulansa bindirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Polis, kazanın yaşandığı yolu araç trafiğine kapatarak yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA