Esenyurt’ta vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Esenyurt'ta aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, dükkanların altına sığındı.

Esenyurt'ta aniden bastıran yağmur vatandaşları tedbirsiz yakaladı. Bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkanların altına sığındı. Bazı vatandaşlar da koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

Kaynak: İHA