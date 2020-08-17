Esenyurt'ta yasal sınırı geçtiği için indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı!

Esenyurt’ta bir yolcu bindiği minibüste yasal sınırının üstünde yolcu olduğu gerekçesiyle yol kenarında indirildi. Bu duruma sinirlenen yolcunun minibüsün camını yumrukla kırma görüntüleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.