Esenyurt'ta yasal sınırı geçtiği için indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı!
Esenyurt’ta bir yolcu bindiği minibüste yasal sınırının üstünde yolcu olduğu gerekçesiyle yol kenarında indirildi. Bu duruma sinirlenen yolcunun minibüsün camını yumrukla kırma görüntüleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt’ta sabah saatlerinde yaşanan olayda 20 yaşındaki yolcu Y.B., bindiği otobüste yasal sınırları geçtiği gerekçesiyle cadde üzerinde minibüsten indirildi. Bu duruma öfkelenen Y.B. minibüsten indikten sonra aracın kapısındaki camı yumruklayarak kırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri cam kırıkları yüzünden yaralanan genci ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ise şikayetçi olan sürücüyü polis merkezine götürdü.
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