Esenyurt’ta yılda 8 bin hastaya ambulans hizmeti veriliyor

Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, bir yılda yaklaşık 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Esenyurt’ta yılda 8 bin hastaya ambulans hizmeti veriliyor

Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, bir yılda yaklaşık 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlıyor.

Kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen, yatağa bağımlı veya yürüme zorluğu çeken hastalar için hizmet veren Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi; hastane randevusu, kemoterapi, MR, tomografi gibi tüm tedavi işlemlerinde vatandaşlara destek oluyor. Hastaları evinden alan ekipler, hasta nakil ambulansları ve mobil sağlık araçlarıyla şehir içindeki hastanelere naklini gerçekleştiriyor. Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise hastanelerden alınarak evlerine ulaştırılıyor. Ayda yaklaşık 598 hastaya ambulans hizmeti veren birim, yılda 8 bin hastanın ulaşımını sağlıyor.

"Hizmetten çok memnunum"

Esenyurt Belediyesi'nin her anlamda yanlarında olduğunu söyleyen Akif Güreşçi, "Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunum. Hastamızı çarşaflarla taksinin içine bindirmekte çok zorlanıyorduk. Evde yatağımız yoktu, Esenyurt Belediyesi yatağımızı getirdi, tekerlekli sandalyemizi getirdi, tıbbi malzememizi karşılıyor. Başkanımıza ve ambulans biriminde çalışanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar; ambulans biriminin 0212 596 77 68 veya 0212 596 30 05 numaralı telefonunu arayarak bilgi ve randevu alabiliyor.

Esenyurt’ta yılda 8 bin hastaya ambulans hizmeti veriliyor

Esenyurt’ta yılda 8 bin hastaya ambulans hizmeti veriliyor

Esenyurt’ta yılda 8 bin hastaya ambulans hizmeti veriliyor

Esenyurt’ta yılda 8 bin hastaya ambulans hizmeti veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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