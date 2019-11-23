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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
D100 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde 11 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
23 Kasım 2019 Cumartesi 09:33
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