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  3. Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

D100 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde 11 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
23 Kasım 2019 Cumartesi 09:33

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