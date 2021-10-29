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  3. Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı! Bir işçi hayatını kaybetti!

Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı! Bir işçi hayatını kaybetti!

İstanbul, Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 buçuk saat sonra söndürülürken içeride mahsur kaldığı öğrenilen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı! Bir işçi hayatını kaybetti!

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'ndeki kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak vatandaşları fabrikanın çevresinden uzaklaştırdı.

Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı! Bir işçi hayatını kaybetti!

Geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, yangın enkazında yaptıkları incelemede E.B.'nin cansız bedenine ulaştı.

E.B.'nin naaşı yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı! Bir işçi hayatını kaybetti!

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