ESENYURT'TAKİ DENETİMDE ATEŞİ YÜKSEK ÇIKAN KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Esenyurt'ta trafik ekipleri tarafından durdurulan motosikletli iki kişiden birinde yüksek ateş ve öksürük tespit edildi. Yabancı uyruklu kişi test için hastaneye götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok sayıda polis sokak aralarında denetim yaparken trafik polisleri de yollarda denetim yaptı. Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan ekipler motosikletli iki kişiyi durdurdu. Eczaneden geldiklerini söyleyen iki kişinin ateşi ölçüldü. 39 derece ateşli çıkan ve öksürük şikâyeti bulunan yabancı uyruklu kişi için denetim noktasına tam teşekküllü ambulans çağrıldı. Denetim noktasına gelen koruyucu kıyafetli ambulans ekipleri, ateşi yüksek çıkan kişiyi ambulansa alarak test için hastaneye götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletlilerin durdurulması

-Ateş ölçümü yapılması

-Koronavirüs şüphelisinin ambulansa alınması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA