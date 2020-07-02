Esenyurt'taki denetimlerde maske takmayan kadın cezadan kaçamadı!

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen olayda koronavis tedbirleri kapsamında ekiplerin yaptığı denetimler esnasında banka oturup maske takmayan bir kadına polis tarafından 900 TL ceza kesildi.

Normalleşme sürecinde olduğumuz şu günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı polis ekipleri yaptığı denetimlerle kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmeye devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda polis yaptığı bu denetimlerden birinde bankta oturan ve maske takmayan kadın polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Sigara içmesinden ötürü maske takmadığını söyleyen kadın polis ekiplerinin uyarılarına uymarak yanındaki maskeyi takmadı. Polis de bu durumun üzerine kadına cezai işlem uygulamak için kadından kimliğini talep etti. Yanında kimliği olmadığını söyleyen kadın, yakınını arayarak kimliğin fotoğrafını göndermesini istedi.

Polisler kimlik fotoğrafının gelmesinin ardından kadına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza kesti. Kalp hastası olduğu için maske takamayacağını söyleyen kadın, polisin kestiği cezanın tutanağını imzalamadan meydandan uzaklaştı.