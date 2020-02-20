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Esenyurt'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL(AA) - Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mandıra Caddesi 423. Sokak'ta A.A idaresindeki 34 MN 1641 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen Evin Y. ve Fahriye...

Esenyurt'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL(AA) - Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mandıra Caddesi 423. Sokak'ta A.A idaresindeki 34 MN 1641 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen Evin Y. ve Fahriye A.'ya çarptı. Kazada Evin Y. ile Fahriye A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA




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