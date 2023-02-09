Esequiel Barco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esequiel Barco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esequiel Barco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esequiel Barco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esequiel Barco 29 Mart 1999 tarihinde Villa Gobernador Gálvez şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esequiel Barco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Esequiel Barco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Esequiel Barco'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Esequiel Barco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/barco.ezequiel/

Esequiel Barco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esequiel Barco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Esequiel Barco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esequiel Barco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Indep'te U20

1 Temmuz 2016 yılında Independiente

19 Ocak 2018 yılında Atlanta

29 Ocak 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2023 yılında Atlanta

Esequiel Barco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esequiel Barco şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Esequiel Barco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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