Eser Akbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eser Akbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eser Akbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eser Akbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eser Akbas 8 Ocak 1985 tarihinde Bayburt şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eser Akbaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eser Akbas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eser Akbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eser Akbas'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eser Akbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eser Akbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eser Akbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eser Akbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Pendikspor

1 Temmuz 2005 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2006 yılında Nusaybin Demir

22 Ağu 2006 yılında Ofspor

1 Eylül 2006 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2007 yılında Nusaybin Demir

15 Temmuz 2008 yılında Orhangazi GB

18 Temmuz 2009 yılında Pendikspor

13 Ocak 2015 yılında Batman Petrol

5 Ağu 2015 yılında Kahramanmaraş

27 Ağu 2018 yılında Osmaniyespor FK

9 Ağu 2019 yılında Ergene Velimeşe

27 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Eser Akbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eser Akbas şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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