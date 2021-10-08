Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında olan Eser Yenenler'in özel hayatı merak konusu oldu. Bunun üzerine biz de haberimizde Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

ESER YENENLER'İN EŞİ BERFU YENENLER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen Berfu Yıldız Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyuran Berfu Yenenler, yine aynı yıl Miss International Yarışması’nda da Türkiye’yi temsil etti. Berfu Yıldız Yenenler, Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ve sonrasında evliliği ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Eser Yenenler'in, Berfu Yıldız’a evlenme teklifi ederken taktığı yüzüğün taşının küçük olması sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, Eser Yenenler, Berfu Yıldız'ı 14 Şubat’ta Finlandiya’ya götürerek burada romantik bir evlenme teklifi yapmıştı. 2019 yılının Haziran ayında evlenen çiftin Kuzey isimli bir çocukları bulunmaktadır. Berfu Yenenler, 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.