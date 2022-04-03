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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den 'saygısız' Ramazan paylaşımı! Sosyal medyada linç edildi! "Boş işler müdürü"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Ramazan paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı. Paylaşımını komik bulmayan takipçileri, "Hiç komik değil, saygısızca" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler son olarak Demet Akalın ile ters düşmüş ve paylaşımıyla gündem olmuştu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu.

"Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaşan Berfu Yenenler',"Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?" sözlerini kullandı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den 'saygısız' Ramazan paylaşımı! Sosyal medyada linç edildi! Boş işler müdürü

"BU SEFER GÜLDÜRMEDİ"

Berfu Yenenler'in bu yorumları paylaşıp dalga geçmesi takipçilerini mutlu etmedi. Eser Yenenler'in eşine "Bu sefer güldürmedi", " Ramazan'a yakışmayan gereksiz boş işler müdürü oldu başımıza", "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" yorumları yağdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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