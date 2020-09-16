Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu!Yakalanmamak için soygundan sonra taksiyle hastaneye giden hırsızlık çetesi çökertildiEser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in eşi koronavirüse yakalandı!65 yaş altı kronik hastalara aşı uyarısıNazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan Şehitlik Abidesi yenileniyorFETÖ şüphelileri, tekneyle Yunanistan'a gitmek isterken yakalandıOtobüse binen yaşlı adam, maske yerine yüzüne yılanı dolayıp yolculuk yaptıGalatasaray'ın Nefçi Bakü maç kadrosu açıklandı!Tunceli'de taş devri kalıntılarıProf. Dr. Ünal, aşı çalışmalarına kendini denek olarak yazdırdığını bildirdi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in eşi koronavirüse yakalandı!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in eşi koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kedisinin Covid-19’a yakalandığını açıkladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Yenenler: “Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz hastalığı kaptı" dedi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in eşi koronavirüse yakalandı!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kedisinin Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Ünlü çift pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçiriyordu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 25 yaşındaki Yenenler, kedisinin  corona virüse yakalandığını açıkladı. Instagram’dan paylaşım yapan Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Biz corona virüsten kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyseki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde."

Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile 9 Haziran 2019 tarihinde dünya evine girdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT