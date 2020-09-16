Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in eşi koronavirüse yakalandı!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kedisinin Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Ünlü çift pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçiriyordu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 25 yaşındaki Yenenler, kedisinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Instagram’dan paylaşım yapan Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Biz corona virüsten kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyseki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde."

Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile 9 Haziran 2019 tarihinde dünya evine girdi.