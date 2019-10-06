Aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın düğün töreni geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

HOŞ GELDİN AİLEMİZE KÜÇÜK KUZEY"

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Berfu Yenenler, "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey. İyi ki geldin"ifadelerini kullandı. Yenenler'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.