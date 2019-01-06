Eserlerini kar üzerinde sergiledi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek, yaptığı eserleri kar üzerinde sergiledi.

Daha önce Erdek Körfezi, Kocaçay ve su yalağında yaptığı ebru çalışmalarıyla tanınan Şimşek, bu kez yaptığı ebru çalışmalarından bazılarını evinin yanındaki parkta, karlar üzerinde izlenime sundu.

Şimşek, asıl amacının ebru sanatını tanıtmak olduğunu belirterek, "Özellikle gençlerin bunları görüp etkilenerek, ebru sanatını öğrenmelerini istiyorum." dedi.

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA