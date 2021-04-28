Eşe,sevgiliye anneler günü mesajı 2022|En güzel anneler günü sözleri

Bu yıl 8 Mayıs Pazar gününe denk gelen anneler günü aynı anda Ramazan ayına da denk gelecek. Mayıs ayına girmemize sayılı günler kala anneler günü için en samimi ve anlamlı mesajlar araştırılmaya başlandı. İşte Eşe, sevgiliye anneler günü mesajı |En güzel anneler günü sözleri....

İŞTE EŞE, SEVGİLİYE ATILABİLECEK ANNELER GÜNÜ MESAJI

Kalbimin ve çocuğumuzun tek sahibi iyi ki varsın. Nice anneler günlerine.

İkimizi bir kefene saralar, bir kabirde sır olalım sevdiğim. Anneler günün kutlu olsun kraliçem.

Kalbim ki kendisine kefilim. Adınla uyandı bu sabah. Anneler günün kutlu olsun canım.

Sen harika, mükemmelsin ve seni bütün kalbimle seviyorum. Anneler günün kutlu olsun canım!

Sen benim en doğru yanlışım. Tövbesi olmayan günahımsın. Anneler günün kutlu olsun.

Karanlık dünyamın ışığısın sen canım akıl hocam hayat danışmanımsın. İyi ki varsın. Ne kadar konuşsam boş yetmez hiçbir şey sevgimi anlatmaya. Allah başımızdan eksik etmesin seni, bazen seni ne kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler canım karıcım, anneler günün kutlu olsun.

Sen muhteşem bir eş ve mükemmel bir annesin. Olağanüstü bir kadınsın. Senin hayatımda olman hayatımı senin bildiğinden bile daha harika yapıyor. Anneler günün kutlu olsun hayatım!

Yeterince demediğimi biliyorum yeterince yüksek sesle söylemediğimi biliyorum. Hissettiğim kadar tutku ile söylemediğimi de biliyorum. Ancak, harika bir kadınla evli olduğumu ve seni her şeyimle sevdiğimi bilmeni istiyorum! Anneler günün kutlu olsun aşkım!

Allah’ım bana güzel bir anne, harika bir eş ve inanılmaz bir arkadaş olduğu kanıtlanmış bir melek verdi. Hayatımda böyle bir nimet olduğun için Allah’ıma şükrediyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Bir anne düşün, bir evladı var şirin güzel sevimli bir yavru. Bu çocuk elini ateşe soksa anne ne yapar? Hemen yerinden fırlar, çocuğunu kapıp alır. İşte öyle de, ben bir ateş uçurumunun kenarındaydım. Düşmek üzereydim. Sene beni ateşten kapıp aldın. Sana minnettarım aşkım. Anneler günün kutlu olsun.

Canım karım iyi ki varsın Allah seni başımdan eksik etmesin. Anneler gününü kutluyorum.

Yüreğimi ve buselerimi sevginin pembe zarfına koydum ve sana bıraktım. Anneler günün kutlu olsun.

Seni düşünürken içim geçmiş, severken de ömrüm. Dünyanın en güzel annesine selamlar.

Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum aşkım. Anneler günün kutlu olsun!

Ben seni bu yaşımda yaşamın tam ortasında öylesine değil ölesiye seviyorum. Canım anneler günün kutlu olsun.

Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir Anneler günün kutlu olsun canım!

Her beklentimi aşan hayallerimin prensesi seni çok seviyorum. Ben çok şanslı bir adamım. Anneler günün kutlu olsun!

Arkadaşlığın ailemize olan bağlılığın ve sevgin hayatımı tanımlıyor. Hayat senin yüzünden harika! Hayatımın anneler günü kutlu olsun!

Sen benim için çok şeysin benim sırdaşım ve hayatımdaki en önemli kadınsın. Seni seviyorum! Anneler günün kutlu olsun!

Çocuklarımıza ve bana yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Seni yüreğimin tümüyle sevdiğimi bilmeni istiyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Hayatımda sahip olmadığım pek çok şey var ama kesinlikle çok şanslı olduğum bir şey sen varsın. Anneler gününü kutlu olsun bi tanem!

Hayatımda dünyadaki en harika kadına sahibim ve istediğin ve hak ettiğin sevgiyi vermeye kararlıyım. Seni seviyorum! Karım için mutlu anneler günü!

Sen gidersen sesin gider kokun gider yüzün gider. Ay dolanır pusularda tenim titrer ve gecem biter. Anneler günün kutlu olsun meleğim.

Evi baba kurar ama anne onu yuva yapar. Sıcacık yuvamız sıcacık ailemiz için sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Canım meleğim. Anneler günün kutlu olsun.

Bu muhteşem yuvayı birlikte kurduk. Bu, bizi aile haline getiren harika bir aşk. Bunun için sana minnettarım! Anneler günün kutlu olsun canım!

Gözümün nuru nice anneler günlerine.

Annelerde kırık kalpleri birleştiren sihirli bir tutkal vardır. Sen de bizim ailemizin tutkalısın bir tanem. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Sen yolumu kaybettiğimde karanlıkta bana hep kutup yıldızı oldun. Ne zaman yolumu kaybetsem, senin orada olduğunu bilmek bana güven veriyor. Dünyanın en parlak yıldızının, anneler günü kutlu olsun.

Güvenilir harika ve nezaket dolusun. Sen benim hayat arkadaşım baş tacım ve çocuklarımın annesisin. Hayatım gerçek aşk ve mutlu anlar ile dolu. Anneler günün kutlu olsun aşkım!

Nefes alma sebebim anneler günün mutlu olsun.

Hayat arkadaşım anneler gününü kutlarım.

Varlığı bana güç verenim anneler gününü kutlarım.

Hayatımın neşesi anneler günün kutlu olsun.

Sen en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin. Melek yüzlüm günün kutlu olsun.

Bakışlarına kurban olduğum canım benim. Anneler günün kutlu olsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun

Sensizlik benim için ölüm, sevgili eşim. Sen benim için nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin. Dünya bütün dertleri ile üstüme geldiğinde, bana açılan koruyucu şemsiyesin sen, seni çok seviyorum. Dünyanın en muhteşem kadının, anneler günü kutlu olsun.

Seni çok seviyorum. Hayat yoldaşım. Ama biliyorum, sevgimi sana yeterince gösteremiyorum. Oysa herkes bırakıp gitse de yanımda bir tek senin kalacağını da biliyorum. Benim ve çocuklarımız için, bize verdiğin her şey için çok teşekkürler hayatım. Dünyanın en eşsiz kadınının, anneler günü kutlu olsun.

Anne! Bu güzel, bu çocukça tüm saflığı ile çağırış öylesine soylu duygular, öylesine dayanılmaz sevgiler uyandırır ki aşk bir an için analığın güçlü sesi altında ezilir. O artık bir kadın değil anneydi. Evimizin annesi seni tahmin edemeyeceğinden çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun canım eşim.

Annelerde kırık kalpleri birleştiren sihirli bir tutkal vardır. Sen de bizim ailemizin tutkalısın bir tanem. Anneler Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Bir anne düşün… Bir evladı var. Şirin, güzel, sevimli bir yavru… Bu çocuk elini ateşe soksa anne ne yapar? Hemen yerinden fırlar, çocuğunu kapıp alır. İşte öyle de, ben bir ateş uçurumunun kenarındaydım. Düşmek üzereydim. Sene beni ateşten kapıp aldın. Sana minnettarım Aşkım. Anneler Günün kutlu olsun.

Okuduğum en güzel kitapsın sen canım karıcım. Seni öyle seviyorum ki bunu kelimeler tarif edemez. Dünyanın en güzel eşinin, Anneler Günü kutlu olsun.

Karanlık dünyamın ışığısın sen canım, akıl hocam, hayat danışmanımsın. İyi ki varsın. Ne kadar konuşsam boş, yetmez hiçbir şey sevgimi anlatmaya. Allah başımızdan eksik etmesin seni, bazen seni ne kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler canım karıcım, Anneler Günün kutlu olsun.

Sen muhteşem bir eş ve mükemmel bir annesin. Olağanüstü bir kadınsın. Senin hayatımda olman hayatımı senin bildiğinden bile daha harika yapıyor. Anneler Günün kutlu olsun hayatım

Bu muhteşem yuvayı birlikte kurduk. Bu, bizi aile haline getiren harika bir aşk. Bunun için sana minnettarım! Anneler günün kutlu olsun canım.

Sen harika, mükemmelsin ve seni bütün kalbimle seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun...

Dünyanın en güzel eşinin, Anneler Günü kutlu olsun.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Eşim, Anneler Günün kutlu olsun...

Hayat yolculuğumda beri beni besleyen canım eşim, Anneler günün kutlu olsun...

Annedir cenneti sunan çocuklarına annedir hayata tutunmasını sağlayan. Anneler günün kutlu olsun.

Güvenilir, harika ve nezaket dolusun. Sen benim hayat arkadaşım, baş tacım ve çocuklarımın annesisin. Hayatım gerçek AŞK ve mutlu anlar ile dolu. Anneler Günün kutlu olsun aşkım!

EN GÜZEL VE EN ANLAMLI ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Hiç unutulmayacak yüz, anne yüzüdür. - Hz. Muhammed

Anne, beş kişi için yalnızca dört dilim pasta olduğunu fark ettiği anda, pastadan nefret ettiğini duyuran ilk kişidir. - Tenneva Jordan

Senin kadar şefkatli, sabırlı ve güçlü bir kadının evladı olabildiğim için çok şanslıyım, Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin.

Şefkatin en büyük amili analardır. Hayatımdaki bütün hatalarım, ana terbiyesi görmeyişimden ileri gelmiştir. Jean J. Rousseau

Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. - Andre Maurois.

Annem her yerde. Bir gül kokusunda, bir kaplanın gözlerinde, bir kitabın sayfalarında, yediğimiz yemekte, çölün fırtınasında, gün batımının pırıldayan cevherinde, dolunayın kristal ışığında, gün doğumunun tüllerinde. - Grace Seton Thompson.

Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun!

Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. - Hz. Muhammed

Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. - M. Kemal Atatürk

Anne kalbi, çocuğun okuludur. - Henry Ford

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur. - Osho

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Lokman Suresi 14. Ayet

Bir adam en çok sevgilisini, en iyi şekilde ailesini, en uzun da annesini sever. - İrlanda Atasözü

Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Bir anne, yüreği dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur.

Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. - Mevlana

Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve saygıdeğer değildir. - Johann Wolfgang von Goethe