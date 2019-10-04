Eseyurt'ta bir işçi göçük altında kaldı

Esenyurt'ta yolda yapılan yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstanbul Esenyurt Merkez Mahallesi 1211'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir işçi alt yapı için kazılan çukurda çalışma yaparken göçük altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarılan işçi hastaneye sevk edildi.