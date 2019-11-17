Esgin’nden Bursa’ya sağlıkta önemli müjdeler

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'ya sağlık yatırımlarıyla ilgili önemli müjdeler verdi. Esgin, "Muradiye Devlet Hastanesi, deprem güçlendirmesi yapılarak, modern haliyle yeniden hizmete girecek. Bursa'ya ayrıca yakın bir zamanda iki yeni ağız ve diş sağlığı hastanesi kazandıracağız. Bursa Şehir Hastanesi'nde halkımızın memnuniyet oranı yüzde 90'ın üzerinde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile biraraya gelerek Bursa'nın sağlık yatırımlarını ele alan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti. AK Parti iktidarı ile birlikte Bursa'ya 17 yılda 26'sı hastane 68 sağlık yatırımı yapıldığını ve 3 milyar TL harcandığını belirten Esgin, "AK Parti hükümetleri olarak insanımıza verdiğimiz sağlık hizmetini devletin sağladığı bir lütuf olarak değil, bir hakkın teslimi olarak görüyoruz. 2002-2019 yılları arasında Bursa ve ilçelerimize toplamda bin 835 yatak kapasiteli, son teknolojiye sahip, modern 26 sağlık tesisi kazandırdık. Bununla birlikte kamu-özel işbirliğiyle kentimize kazandırdığımız Şehir Hastanesi bin 355 yatak kapasitesindedir. Ayrıca yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını kamu, özel ve üniversite hastaneleriyle birlikte 9.5 kat arttırdık" diye konuştu.

Bursa'da sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, şunları söyledi:

"AK Parti iktidarımızın ilk yıllarında sağlık alt yapımızın güçlenmesine büyük ihtiyaç duyulmaktaydı. Mevcut hastanelerimizin yaş ortalaması 49 iken birçoğu da deprem güçlendirmesi ve fonksiyonel açıdan kötü durumdaydı. Bugün hastanelerimizin yaş ortalaması 49'dan 13'e düşmüştür. 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Bununla birlikte merkez ve ilçelerimize yeni sağlık hizmet binaları ve 112 Acil Sağlık Merkezleri inşaatlarımız da devam ediyor. Yine aynı şekilde Harmancık İlçe Hastanesi inşaatına başlayacağız. Muradiye Devlet Hastanesi'ni de yenilenmiş modern haliyle 400 yataklı olarak bölgemize hizmet verecek. Bursa'ya ayrıca iki yeni ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Bakanlığımızda bununla ilgili planlamaları yapıyoruz. Mevcut sağlık tesislerimiz ve yeni yatırımlarımız ile birlikte Bursa'mızda hastanelerimizi ve sağlık merkezlerimizi 5 yıldızlı otel konforuyla buluşturduk. Bursa'da 2002 yılında yüzde 39 olan sağlıkta memnuniyet oranını 2019 yılında yüzde 80'lere ulaştırdık."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Şehir Hastaneleri ile ilgili açıklamasının belirli bir çevre tarafından maksatlı olarak çarpıtıldığına dikkati çeken Esgin, "Yeni planlanan Şehir Hastanelerimizi hız kesmeden yapımına devam edeceğiz. Ülkemizde çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmek için 100 bin civarında yatağın yenilenme ihtiyacının yanı sıra artan nüfus ihtiyacına göre 50 bin yeni yatak ilavesi gerekiyordu. Bunun bir çoğu Bursa'daki son 26 sağlık tesisi yatırımımızda olduğu gibi devlet eliyle gerçekleştirilirken, kamu-özel ortaklığıyla Bursa dahil 10 ilimizde Şehir Hastanesi hastanesi modeli ülkemize kazandırıldı. Şehir Hastaneleri ile birlikte aciliyet gerektiren kapasite açığı önemli ölçüde giderilmiştir. Şehir Hastaneleri'nden halkımızın memnuniyet oranı yüzde 90'ların üzerine çıktı. Devletimiz ihtiyaç duyduğunda gerek genel bütçeden gerekse de kamu-özel finansman modeliyle yeni Şehir Hastaneleri'nin kurulmasına başvurabilir. Şehir Hastaneleri'yle ilgili yalan-yanlış algı üretiliyor. Şehir Hastaneleri'ne yönelik Sağlık Bakanlığı'nın hasta garantisi diye bir şey yoktur" dedi.

Kaynak: İHA