Esham ne demek, TDK'ya göre Esham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Esham ne demek? Esham TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi esham kelimesi. Peki esham ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre esham nedir, esham kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESHAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Esham kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Esham kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre esham kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paylar, hisseler

- Borç alınan bir paranın belirli zamanda ödeneceğini gösteren senetler



ESHAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunlar çok sağlam hatta en sağlam devlet eshamından sayılır.

