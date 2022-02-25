Şeşüse ne demek, TDK'ya göre Şeşüse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mekaniker-Metal İşleyen Tezgah Takımları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEsham ne demek, TDK'ya göre Esham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Taşlama ve Alet Bilemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUkrayna'daki Türklerin akıbeti ne olacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan tahliye hakkında kritik açıklama!Latin ne demek, TDK'ya göre Latin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rusya'ya ait An-26 askeri uçak düştü: Mürettebatın tümü öldü!Slavia Prag – Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle | Slavia Prag – Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle linkiJoe Biden rahat tavırlarıyla dikkat çekti! Biden Rusya'ya yaptırım üzerine yaptırım getiriyor! 4 Banka daha ...Kalaycı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Esham ne demek, TDK'ya göre Esham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Esham ne demek, TDK'ya göre Esham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Esham kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Esham ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Esham nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Esham kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Esham ne demek, TDK'ya göre Esham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Esham ne demek? Esham TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi esham kelimesi. Peki esham ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre esham nedir, esham kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ESHAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Esham kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Esham kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre esham kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paylar, hisseler
- Borç alınan bir paranın belirli zamanda ödeneceğini gösteren senetler

ESHAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunlar çok sağlam hatta en sağlam devlet eshamından sayılır.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT