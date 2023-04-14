Eşi görülmemiş hırsızlık! Müşteriler için hazırlanan Adana kebapları çaldılar

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kebapçıya giren biri kadın 2 şüpheli, dolapların kilitlerini kırarak bir gün sonra müşterilere sunulmak için şişlenmiş Adana kebaplarıyla, domates ve ayranları çaldı.

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Eşi görülmemiş hırsızlık! Müşteriler için hazırlanan Adana kebapları çaldılar

Adana'da gece bir kebapçıya giren 2 şüpheli, müşteriler için şişlenmiş kebapları çaldı. Kebapçı Turgut Turhan, "Kebaplar çalındığı için müşterilere hizmet veremiyoruz. Sonunda bunu da gördük" dedi.

Eşi görülmemiş hırsızlık! Müşteriler için hazırlanan Adana kebapları çaldılar

DOLAPLARIN KİLİTLERİNİ KIRARAK MÜŞTERİLER İÇİN HAZIRLANAN KEBAPLARI ÇALDILAR

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kebapçıya giren biri kadın 2 şüpheli, dolapların kilitlerini kırarak bir gün sonra müşterilere sunulmak için şişlenmiş Adana kebaplarıyla, domates ve ayranları çaldı. 2 şüphelinin kebapçıya girip çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, bugün müşterilere kebap veremediği kaydedildi.

Yıllardır kebapçılık yatığını ancak ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten 43 yaşındaki Turgut Turhan, "Bir kadın ve erkek gelip dolap kilitlerini kırarak ne var ne yok götürüyorlar. Bugün müşteriye verecek kebabımız hırsızlar yüzünden yok. Bu arkadaşlar gelip benden paralarının olmadığını söyleyip kebap yemek istediklerini söyleseler, ben verirdim" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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