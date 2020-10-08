  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Eşi için sıfır otomobil almıştı! Koltuğun arasından çıkanı göründe şoka uğradı

Eşi için sıfır otomobil almıştı! Koltuğun arasından çıkanı göründe şoka uğradı

Manisa’da 47 yaşındaki bir adam eşi için aldığı sıfır otomobilin şoför koltuğunu temizlediği sırada bir anda elinin kanadığını fark etti. Parmağında derin bir kesik oluşan adam, koltuğunu arasından çıkan 7 santimetrelik falçatayla şok geçirdi. neye uğradığını şaşıran adam durumla ilgili hukuki yollara başvurdu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda 3 çocuk babası 47 yaşındaki Alpaslan Tosun, eşi Semiha Tosun için aldığı sıfır otomobilin şoför koltuğunun arasında falçata bulmasıyla hayrete düştü. Bu durumla ilgili firma yetkilileriyle görüşen adam, firmanın kendileriyle dalga geçer gibi davranması üzerine duruma tepki göstererek firmaya dava açtı.

Tıklım tıklım olan dolmuşta insan sağlığı hiçe sayıldı!Tıklım tıklım olan dolmuşta insan sağlığı hiçe sayıldı!

Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, tavrını ortaya koyuyor!Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, tavrını ortaya koyuyor!

Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdıGarsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı

Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!

 

08 Ekim 2020 Perşembe 13:00
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Cani koca, tartıştığı eşini darp edip vücuduna kızgın bıçakla işkence yaptı!
Cani koca, tartıştığı eşini darp edip vücuduna kızgın bıçakla işkence yaptı!
Eşi için sıfır otomobil almıştı! Koltuğun arasından çıkanı göründe şoka uğradı
Eşi için sıfır otomobil almıştı! Koltuğun arasından çıkanı göründe şoka uğradı
Bursa'da bir lokantada korkunç patlama!
Bursa'da bir lokantada korkunç patlama!
Tıklım tıklım olan dolmuşta insan sağlığı hiçe sayıldı!
Tıklım tıklım olan dolmuşta insan sağlığı hiçe sayıldı!
Fatma Uyanık davasında Vahap Varlı'nın müebbet hapis cezası onandı!
Fatma Uyanık davasında Vahap Varlı'nın müebbet hapis cezası onandı!
İzmir'de cinnet geçiren koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
İzmir'de cinnet geçiren koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı
Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı
Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!
Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!
Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!
Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!
Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi
Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi