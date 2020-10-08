Eşi için sıfır otomobil almıştı! Koltuğun arasından çıkanı göründe şoka uğradı

Manisa’da 47 yaşındaki bir adam eşi için aldığı sıfır otomobilin şoför koltuğunu temizlediği sırada bir anda elinin kanadığını fark etti. Parmağında derin bir kesik oluşan adam, koltuğunu arasından çıkan 7 santimetrelik falçatayla şok geçirdi. neye uğradığını şaşıran adam durumla ilgili hukuki yollara başvurdu.