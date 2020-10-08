Eşi için sıfır otomobil almıştı! Koltuğun arasından çıkanı göründe şoka uğradı
Manisa’da 47 yaşındaki bir adam eşi için aldığı sıfır otomobilin şoför koltuğunu temizlediği sırada bir anda elinin kanadığını fark etti. Parmağında derin bir kesik oluşan adam, koltuğunu arasından çıkan 7 santimetrelik falçatayla şok geçirdi. neye uğradığını şaşıran adam durumla ilgili hukuki yollara başvurdu.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda 3 çocuk babası 47 yaşındaki Alpaslan Tosun, eşi Semiha Tosun için aldığı sıfır otomobilin şoför koltuğunun arasında falçata bulmasıyla hayrete düştü. Bu durumla ilgili firma yetkilileriyle görüşen adam, firmanın kendileriyle dalga geçer gibi davranması üzerine duruma tepki göstererek firmaya dava açtı.
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08 Ekim 2020 Perşembe 13:00
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