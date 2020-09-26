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  3. Eşi ile yeğenini aralarında ilişki olduğu şüphesiyle vurdu

Eşi ile yeğenini aralarında ilişki olduğu şüphesiyle vurdu

Bursa'da eşi ile yeğeni arasında ilişki olduğundan şüphelenen Tuğrul B. (35), av tüfeğiyle şahısları vurduktan bir gün sonra teslim olarak sinirlerine hakim olamadığını ve öldürmek için ateş etmediğini belirtti.

Eşi ile yeğenini aralarında ilişki olduğu şüphesiyle vurdu

Bursa'da Tuğrul B. (35), aralarında ilişki olduğundan şüphelenip tartıştığı eşi Duygu B. (34) ile yeğeni Ünal B.'yi (31) tüfekle vurarak, yaraladı. ​Olay, perşembe günü, Orhangazi ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul B. ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği eşi Duygu B. ve yeğeni Ünal B. arasında tarlada çalışırken tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Tuğrul B., eve gidip tüfeği alarak geri döndü, eşi Duygu ve yeğeni Ünal'a ateş etti. Duygu ve Ünal B. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşi ile yeğenini aralarında ilişki olduğu şüphesiyle vurdu

"İLİŞKİLERİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORDUM"

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Duygu B. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Ünal B. ise Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan bir gün sonra jandarmaya teslim olan Tuğrul B., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Tuğrul B.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Eşimin, öz yeğenim Ünal ile ilişkisi olduğundan bir süredir şüpheleniyordum. Tarlada çalıştığımız sırada bu konuda aramızda tartışma çıktı. Sinirlerime hakim olamayarak, ikisine de ateş ettim. Öldürmek için ateş etmedim" dediği öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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