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  3. Eşi öldükten sonra 17 yaşındaki kızının boğazına bıçak dayadı: Hoca caiz dedi, artık karım sensin!

Eşi öldükten sonra 17 yaşındaki kızının boğazına bıçak dayadı: Hoca caiz dedi, artık karım sensin!

İstanbul'da Yılmaz Karadağ'ın eşi hayatını kaybettikten sonra kızının boğazına bıçak dayayarak "Hoca caiz dedi, artık sen benim karımsın" sözleriyle 17 yaşındaki öz kızına istismarda bulunduğu öne sürüldü. İyi hal indirimi uygulanan baba, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşi öldükten sonra 17 yaşındaki kızının boğazına bıçak dayadı: Hoca caiz dedi, artık karım sensin!

İstanbul’da 17 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılan Yılmaz Karadağ'a, mahkeme heyeti tarafından iyi hal indirimi uygulandı. Savunmasında "Hoca caiz dedi" sözleriyle kendisini savunan Karadağ'ın cezası 30 yıla düşürülürken mağdur avukatı t Ayten Bademci, iyi hal indirimine itiraz edeceklerini açıkladı.

"ALLAH İNANCIM OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasında, mütalaasını açıklayan savcı, Beykoz’da 17 yaşındaki kızına istismarda bulunan sanık Yılmaz Karadağ’ın çocuğuna cinsel istismar suçu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını istedi. Son sözleri sorulan Karadağ, suçlamayı kabul etmediğini dile getirerek, “Ölen eşimin ailesi bana iftira atıyor. Allah’a inancım olduğu için kızıma böyle bir şey yapmadım” dedi. 

17 yaşındaki kızını istismar eden babaya iyi hal indirimi: Hoca caiz dedi!

OLUMLU DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE İNDİRİM

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karadağ’ın cinsel istismar suçunu zincirleme işlediğini belirterek 45 yıl hapis cezası verdi. Ancak heyet, sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını gerekçe göstererek hapis cezasını 30 yıla indirdi. Mağdurun avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Ayten Bademci, iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek “Duruşmada takım elbise giyerek geldiği için iyi hal indirimi uygulandı ve 30 yıl hapis cezası aldı. Ceza indirimine itiraz edeceğiz” dedi.

17 yaşındaki kızını istismar eden babaya iyi hal indirimi: Hoca caiz dedi!

EŞİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

19 Mayıs 2020 tarihinde hasımının silahlı saldırısına uğrayan Yılmaz Karadağ, araya giren eşi G.K’nin kendisine siper olmasıyla hayatta kaldı. Eşi G.K’nin saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından kızına istismarda bulunduğu iddia edilen Karadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

17 yaşındaki kızını istismar eden babaya iyi hal indirimi: Hoca caiz dedi!

"ARTIK SEN BENİM KARIMSIN"

Babasından şikayetçi olan mağdur kız çocuğu ilk duruşmada verdiği ifadede, “Boğazıma bıçak dayadı ve ilişkiye zorladı. Bana ‘Ben bu olayı hocalara sordum. Babanın kızına caiz olduğunu, ancak kızlık zarını bozmayacak şekilde ilişkiye girilmesi gerektiğini söylediler. Artık sen benim karımsın’ dedi” iddialarına bulunmuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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