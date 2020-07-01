Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: 'Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler?'

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi boşandığı eşini uyuşturucu parası vermediği gerekçesiyle 9 yerinden bıçaklayıp yaraladı. Hapse atılıp 2 ay sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen eşinin kararına tepki gösteren kadın "En ağır şekilde cezalandırılması için yardım istiyorum. Yoksa çocuğumu da beni de öldürecek. Şikayetimden vazgeçmem için üç kez cezaevinden haber göndererek, beni tehdit etti. Ama ben vazgeçmedim. Emine Bulut gibi Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum” dedi.

Adana'da yaşayan 35 yıllık evli çift Lütfiye Emre ile Ufuk S., geçen yıl Haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı. 3 çocuk babası Ufuk S., boşanmaya rağmen kalacak yeri olmadığı için Emre'nin evinde yaşamaya devam etti. İddiaya göre Ufuk S., 2 ay önce Lütfiye Emre'yi uyuşturucu parası vermediği için 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Emre'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan eski koca, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

''BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI''

Hakkında 'yaralama', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Ufuk S., 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü ilk duruşmaya, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşma salonunda hazır bulunan Lütfiye Emre, ifadesinde, eski eşinin sürekli uyuşturucu parası istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Benden yine para istemesi üzerine çıkan tartışmada mutfaktan bıçak aldı, baldır kısmıma birkaç defa sapladı. Tam karnıma saplayacakken yeğenim engel oldu ve yapmasına izin vermedi. Daha sonra boğazıma bıçak dayadı, 'Seni keserim, öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Bu sırada hakaretler savurdu.”

'SENİ KESERİM' DEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

Ufuk S. ise savunmasında, bir anlık sinirle eski eşini bıçakladığını söyleyerek, "Boğazına bıçak dayayıp, 'Seni keserim' dediğimi hatırlamıyorum. Hakaret içerikli bir söz söyleyip söylemediğimi de hatırlamıyorum. Uzlaşmak istiyorum” diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanığı, Lütfiye Emre'ye yönelik uzaklaştırma kararı verip, adli kontrol şartı getirerek, tahliye etti.

''EMİNE BULUT GİBİ ÖZGECAN GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM''

Duruşma çıkışı tahliye kararını tepki gösteren ve yaşadığı acıların cezasının 2 ay olamayacağını söyleyen Lütfiye Emre, gözyaşları içinde şunları kaydetti:

"Cezaevinden şikayetimi geri çekmem için üç kez haber göndererek, 'Bu yarım kalan işi tamamlayacağım' diye tehdit etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, herkesten yardım istiyorum. Bu adam dışarıda kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Devletimize sesleniyorum. Uyuşturucu kullanmadığını savunuyor, kan testi yapsınlar. Şu an evime gidemiyorum. Yaraladığı elimin 3 parmağı sakat. Daha önce de pompalı tüfekle tehdit etmişti. Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum. Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler? Adalet istiyorum.”

'BABAMIZDAN YILLARCA ÇOK ÇEKTİK'

Çiftin kızı Medine Uçak (30) ise annesiyle birlikte 2 kardeşinin de yıllardır babalarından şiddet gördüğünü öne sürerek, şöyle konuştu:

"Biz de evlatları olarak çok çektik babamızdan. Yıllarca çektik. Bir tartışmada pompalı tüfek çekti. Sürekli uyuşturucu istiyor. Dokuz yerinden bıçaklamış. Boğazına dayamış bıçağı, annem de tam elini koyunca elleri kesilmiş. Annemin kiracısı da korkudan evden ayrıldı, artık geliri de yok. Bu adamın ceza alması için bu kadının ölmesi mi gerekiyor? Biz bu adamın ceza almasını istiyoruz. Bize de zararı olacak, biliyoruz.”