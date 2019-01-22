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Eşi tarafından evinde ölü bulundu

Bilecik'te işten dönen eşi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunan şahsın öldüğü anlaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eşi tarafından evinde ölü bulundu

Bilecik'te işten dönen eşi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunan şahsın öldüğü anlaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi ikamet eden Necmi Arı (54), iş dönüşü eve gelen eşi tarafından hareketsiz bir şekilde yer bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Necmi Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemeler ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Necmi Arı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eşi tarafından evinde ölü bulundu

Eşi tarafından evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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