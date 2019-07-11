Eşi ve 3 çocuğu Rumlarca katledilen binbaşının oğluna KKTC Milli Mücadele madalyası

KIBRIS'ta, 1963 yılındaki "Lefkoşa Kumsal Katliamı'nda eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından katledilen merhum Tuğgeneral Nihat İlhan'ın ikinci eşinden olan oğlu Prof. Dr. Mustafa Necati İlhan'a, Başbakan Ersin Tatar tarafından "KKTC Milli Mücadele Madalyası" verildi.

​Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlı Şeref Salonu'nda, merhum Tuğgeneral Nihat İlhan'ın ikinci eşinden olan oğlu Prof. Dr. Mustafa Necati İlhan'ı kabul etti. Tatar, İlhan'ı KKTC'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İlhan'a "KKTC Milli Mücadele Madalyası'nı takdim eden Tatar, "Bu konuşmayı yaparken bile tüylerim diken diken oldu. Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesi kolay olmadı. Kumsal katliamı da Kıbrıs Türk tarihinin en önemli olaylarından birisi" dedi.

Tatar, KKTC Maliye Bakanlığı görevi sırasında Nihat İlhan'ı ağırladığını ve Kumsal olaylarından sonra ne kadar büyük acılar yaşadığını kendilerine anlattığını aktardı. Mustafa Necati İlhan ise Tatar'a teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs'ta 1963'te binbaşı olarak görev yapan Nihat İlhan, kumsal katliamında çocukları Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet'i kaybetmişti.

FOTOĞRAFLI

DHA