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  3. Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan şüpheli serbest

Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan şüpheli serbest

Kayseri'de Suriye uyruklu uyuşturucu bağımlısı Mnour A. (36), eşi ve çocuklarını rehin tutup evi yakmaya çalıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan şüpheli serbest

4 Eylül’de saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde gerçekleşti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen Suriye uyruklu Mnour A., eşi ve çocuklarını eve kilitledi ve ardından evi yakma girişiminde bulundu. Çevredekilerin annne ve çocukların çığlık sesleri üzerine polis ekiplerine haber vermesiyle adrese gelen polisler şüpheliyi kararından vazgeçirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu şüpheli ikna olmayınca eve operasyon düzenlendi. Etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınırken, anne ve 3 çocuk ise hastaneye sevk edildi.

Emniyette ifadesi alınan Mnour A., sinir krizi geçirdiğini ve pişman olduğunu söyledi.. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayda darp edilen anne 3 çocuğu ile birlikte sığınma evine yerleştirildi.

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