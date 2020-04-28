Eşi ve baldızını bıçakla yaraladı, tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşi Zekiye Zeynep Y. (25) ile kendisini engellemeye çalışan baldızı Hatice Özge G.'yi bıçaklayarak yaralayan Celal Y. (37), tutuklandı.

Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi'nde yaşayan ve bir otelde aşçı olarak çalışan Celal Y., 26 Nisan saat 16.00 sıralarında, telefonla konuşurken gördüğü eşi Zekiye Zeynep Y. ile tartışmaya başladı. Celal Y., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. 2 çocuk annesi kadın çığlık atarak yardım isterken, evde bulunan kız kardeşi Hatice Özge G., eniştesini engellemeye çalıştı. Abla-kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kız kardeşler, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Celal Y. ise yalın ayak ve üzerinde kanlı eşofmanla polis merkezine götürüldü.

Sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Celal Y., ifadesinde, eşinin mutfakta telefonla konuştuğunu, kendisini görünce telaşla kapattığını iddia ederek, "Kiminle görüştüğünü sordum, "kardeşimle" dedi. Bu sırada telefona mesaj geldi, telefonu görmek istedim. Telefonu vermedi ve tartışmaya başladık. Eşim yemek yaptığı bıçağı alıp, dolaba vurdu. Ben de elinden aldığım bıçağı eşime doğru birkaç kez salladım. Evde bulunan baldızım Hatice Özge G. bizi ayırmaya çalıştı. Bu sırada yaralandı" dedi.

Celal Y., savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Öte yandan yaralı kardeşlerden Zekiye Zeynep Y. taburcu edilirken, Hatice Özge G.'nin tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: DHA