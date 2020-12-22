eSIM nedir? Ne zaman çıkacak? | eSIM nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Avantajları - Dezavantajları

Son yıllarda oldukça popülerleşen ve Apple ürünleriyle birlikte hayatımıza girmeye başlayan eSIM teknolojisiyle artık sim kartlara ihtiyacımız yok. Hem güvenlik hem de konfor açısından çok daha raaht imkanlar sağlayan eSIM'in hayatımıza gireceği tarih de bu avantajları duyanlar için merak konusu oldu. Peki eSIM nedir? Ne zaman çıkacak? eSIM nasıl kullanılır? Ne işe yarar? İşte detaylar...

eSIM NEDİR?

“eSIM”, “embedded SIM”, yani “yerleştirilmiş SIM” teriminin kısaltması. Fiziksel SIM kartı taşımayan bu sistemler kullanıcıların farklı numara kullanmak için SIM kartı değiştirmesini de gerekmiyor. eSIM’in mobil operatör tarafından desteklenmesi ve etkinleştirmesi gerekiyor. Her şebeke henüz dijital SIM desteğini sunmuyor. Türkiye’de de BTK’nın yaptığı düzenlemeler ve teşvik ettiği yerli eSIM teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sonucunda bu teknoloji operatörler tarafından sunulmaya başlanıyor.

eSIM temelde telefonunuza yerleştirilen küçük bir yonga ve telefonlarda bulunan ve çeşitli temassız işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan NFC yongasına benzer şekilde çalışıyor.

eSIM üzerindeki veri yazılabilir. Yani müşteri hizmetleriyle tek bir telefon görüşmesi yaparak elektronik SIM üzerinden hizmet veren operatörünüzü değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bir veri planı da eklemek kolay. eSIM’li cihazları bir mobil kullanıcı hesabına bağlamak dakikalar içinde tamamlanıyor.

Ayrıca, müşteriler birden fazla eSIM profili yükleyerek, özellikle yurtdışı gezilerinde SIM kart takıp çıkarmak yerine telefonlarında aktif olmasını istedikleri hücresel planı seçebiliyorlar. Tamamen dijital olan eSIM, çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.

eSIM teknolojisi mobil operatörlerin oluşturduğu ve dünya çapında standartları belirleyen GSMA, yani GSM Birliği tarafından destekleniyor.

eSIM, telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.

eSIM AVANTAJLARI NEDİR?

DAHA GÜVENİLİR

eSIM'leriniz, telefonunuzun içine gömülü olduğundan asla kaybolmaz ve hasara uğramaz. Bu yüzden SIM kart değiştirmek için operatörlere ücret ödemezsiniz.

UZAKTAN YETKİ İMKANI

Google'ın Project Fi teknolojisi gibi, eSIM'leri destekleyen ağlar arasında kolayca geçiş yapılabilir. Yani operatör değiştirdiğinizde SIM kart değiştirmeniz gerekmez.

DAHA AZ GİRİŞ NOKTASI

Akıllı telefon üreticileri SIM kart yuvalarını yıllar boyunca küçültse de, eSIM sayesinde artık SIM kart yuvası tarihe karışıyor. Bu durum kullanıcılara da fayda sağlıyor çünkü suya ve toza dayanıklılık problemlerinde endişelenecek daha az giriş olacak.

SIM İĞNESİNE İHTİYAÇ YOK

SIM kartlar okadar küçüldü ki artık akıllı telefon üreticileri telefon kutularına SIM kart çıkartmak için küçük iğne yerleştiriyorlar. Artık eSIM'ler sayesinde iğne taşıma derdiniz de olmayacak.

eSIM DEZAVANTAJLARI | eSIM NE İŞE YARAR?

TELEFON DEĞİŞTİRME ZORLUĞU

Yeni bir telefon alırken veya değiştirirken, kolaylıkla SIM kartı çıkarıp yeni telefona takabiliyoruz. Fakat telefonun içine gömülü bir halde olan eSIM'ler, telefon değiştirmede kullanıcıları biraz zorlayabilir.

HÜCRESEL AĞ BAĞLANTISININ KESİLEMEMESİ

eSIM'ler istenildiği gibi çıkarılıp takılamayacağından sürekli bir hücresel ağa bağlı kalacaksınız. Bu durum telefonları daha fazla izlenilebilir hale getiriyor. Bu normal kullanıcılar için pek sorun teşkil etmese de hükümetler veya istihbarat tarafından takip edilmek istemeyen kullanıcılar için fazlasıyla bir sorun haline gelebilir.

eSIM NASIL KULLANILIR?

Aktivasyona başlamadan önce , telefonunuzun internet bağlantısı olduğundan emin olun

IOS İÇİN:

Ayarlar menüsüne git

“Hücresel”i tıkla

“Hücresel Plan Ekle” yi seç

eSIM kartının üzerindeki QR kodu okut

Sim kilidini açmak için pin kodunu gir

ANDROID İÇİN:

Ayarlar menüsüne git

“Bağlantılar” tıkla

“Sim kart yöneticisi”ni seç

“Mobil plan ekleme” yi tıkla

“Operatör QR kodunu kullan” tıkla

eSIM kartının üzerindeki QR kodu okut

Sim kilidini açmak için pin kodunu gir

eSIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ülkemizde özellikle Apple cihazlarında karşımıza çıkan e-Sim Teknolojisinde artık son aşamaya gelindi. Çok kısa bir süre içerisinde e-Sim Teknolojisi Türk Operatörleri tarafından da kullanıma açılacak.

Henüz resmi olarak tarihler açıklanmadı ancak gelen sızıntı bilgilere göre BTK ve Operatörler süreçte artık son aşamaya gelmiş durumdalar.

Geçiş sürecinin başlaması ile birlikte ülkemizde şu aşamada satışta olan birçok Apple modelinde bulunan e-Sim Teknolojisi de otomatik olarak kullanılabilir hale gelecek.