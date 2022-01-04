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"Eşime aşığım" demişti! Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun sahnedeki samimi görüntüleri ortaya çıktı!

Şarkıcı Deha Bilimlier’in, Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak iddiaları "Eşime aşığım" diyerek reddetmişti. Gülşah Saraçoğlu’nun Deha Bilimlier’in sahnesine gittiği görüntüler Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen olayda evli ve üç çocuk babası Deha Bilimlier'in, modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Ünlü popçu Demet Akalın da, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım” açıklamasını yaparak iddiaları güçlendirmişti.

Geçtiğimiz gün “Söylemezsem Olmaz” programına konuşan Deha Bilimlier ihanet iddiasını reddetti, eşi üzüldüğü için de canlı yayında ondan özür dilemişti.

Eşime aşığım demişti! Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun sahnedeki samimi görüntüleri ortaya çıktı!

İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi. Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi. Bu yasak aşk Magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Deha Bilimlier’in eşi evi terk etti…

Eşime aşığım demişti! Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun sahnedeki samimi görüntüleri ortaya çıktı!

"BENİM DE HATAM OLABİLİR"

“Söylemezsem Olmaz” programına konuşan Deha Bilimlier ihanet iddiasını reddetti, eşi üzüldüğü için de canlı yayında ondan şu şekilde özür diledi;

“Eşine aşık bir adamım ben. Gülşah benim sahnemi çok seviyor. Evi yakın, iki kez üst üste geldi. Dans ederken yuvarlandı, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Bu haber karşısında şok içinde kaldım, çok üzüldüm. Eşim avukat. Adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir. Sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün kuliste ağırladım, sonra sahnem bitti, eve döndüm."

Eşime aşığım demişti! Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun sahnedeki samimi görüntüleri ortaya çıktı!

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Tüm bu olayların ardından Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu'nun sahnedeki samimi hallerinin görüntüleri Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

{TITLE_STRIP}Yasak aşk bombası! Deha Bilimler eşi ve 3 çocuğunun annesi Aslı Bilimlier'i Gülşah Saraçoğlu ile mi aldattı? 2. Sayfa'ya her şeyi anlattılar!

 

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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