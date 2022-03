Her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için beklenen gün geldi. En güzel hediyelerin, sevgi sözcüklerinin bir gün daha kadınlar için söyleneceği bu özel günde eşine ne yazacağı konusunda kararsız olanlar en güzel mesajları araştırmaya başladı. Bizlerde en güzel mesajları sizler için haberimizde derledik. İşte Eşime, karıma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı uzun, anlamlı, kısa, duygusal, en güzel 2022...

EŞİME, KARIMA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI UZUN, ANLAMLI, KISA, DUYGUSAL, EN GÜZEL 2022

Sen hayata ne verirsen hayat sana daha mükemmelini verirmiş ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi kadınlar günün kutlu olsun iyi ki benimlesin aşkım seni çok seviyorum…

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki varsın kadınlar günün kutlu olsun birtanem.

Bugün benim herkesten daha iyi tanıyan ve beni sevmeyi seçen insanı kutIamam gerek. Bana oIan aşkın ve sabrın için teşekkürIer. Hayatımda sen oIduğun için çok şansIıyım. Kadınlar günün kutlu olsun karıcığım

Sen ömrümde olmadığına inandığım değerlere Rastladığımsın.. Sen… Bulduğuma hala inanamadığımsın… Sen gülücüklere herkesten fazla Layık olduğuna inandığımsın Doğum Günün Kutlu Olsun Sevgilim.

Sen hayata ne verirsen hayat sana daha mükemmelini verirmiş.. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi. İyi ki varsın iyi ki benimlesin Her şeyim Seni çok seviyorum.. Canım...Kadınlar günün kutlu olsun..

Dünyada eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayatının bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın ve iyi ki varsın..

Bugün seni tanıyan ve bu muhteşem insanı seven herkes için çok önemli. Kadınlar gününde ve her zaman her şeyin en mükemmelinin senin olması dileğiyle. Seni seviyorum.

Sana hissettiklerimi anlatabilmem için kelimeler yetersiz. Sen benim aşkımsın, mutlu yıllar!

Sen benim gün ışığımsın. Kadınlar Günün Kutlu Olsun Aşkım.

Seni tahmin edeceğin kadar değiI, tahammüI edemeyeceğin kadar çok…seviyorum. Sana ”Eşim” diyebiIdiğim için çok şanslıyım kadınlar günün kutlu olsun aşkım..

Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş…Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Kadın annedir, kadın evi yuva yapandır, kadın iş kadınıdır, kadın emektardır. Kadınlarımızın kıymetini bilelim. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta önemli bir yer tutan emekçi kadınlarımızın, büyük mücadelelerle elde ettikleri Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutlarım.

Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Yüreğinizdeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler. Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

Bütün kadınların Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum doğru yolu buldum. Seni seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.

Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O’da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!

-Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar günün kutlu olsun.

-Aşk erkeğe yakışır çünkü kadın zaten aşktır. Kadınlar günün kutlu olsun.

-Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

-Baş tacı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

-Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

-Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

-Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

-Rüyalarımın kadınına: Hayatımda olduğun için teşekkürler. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun bir tanem.

-Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki varsın bir tanem. Kadınlar günün kutlu olsun.

-Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle. Kadınlar Günün Kutlu Olsun aşkım.

-Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

-Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

-Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği -kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

-Kadınlar gününüz kutlu olsun. Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

-Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.

-Kadınlar mimozalar gibidir. Narin görünürler ama güçlüdürler. Güçlü görünürler ama aynı zamanda narindirler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

-Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum burada. Bil ki unutulmadın. Kadınlar günün kutlu olsun!

-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ NASILDIR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.



26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.

Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi.

1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

Türkiye’de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor.

