Esin Hakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esin Hakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esin Hakaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esin Hakaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esin Hakaj 6 Aralık 1996 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esin Hakaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esin Hakaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Esin Hakaj'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Esin Hakaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/esinhakaj23/

Esin Hakaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esin Hakaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esin Hakaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esin Hakaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KF Vllaznia U19

1 Ocak 2015 yılında KF Vllaznia

28 Haziran 2016 yılında FK Partizani

31 Ağustos 2017 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2019 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2021 yılında Samsunspor

21 Ağustos 2021 yılında KF Vllaznia

Esin Hakaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esin Hakaj şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Esin Hakaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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