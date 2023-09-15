Eşinden habersiz ev satan adama kötü haber

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan satmasını boşanma sebebi saydı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Eşinden habersiz ev satan adama kötü haber

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan satmasını boşanma sebebi saydı. Eşin rızası olmadan yapılan ev satışının "güven sarsıcı" olay olarak nitelendiren Yüksek mahkeme, bu tür durumlarda kişilik haklarına saldırıda bulunulan mağdur kadına manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yaklaşık 30 yıllık evli olan çiftin arası; kocanın evini satarak, ilk evliliğinden olan oğluna ev almasıyla açıldı. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan B.K., önceki evliliklerinden olan çocuğuna daire vermesiyle eşinin de kendi adına daire istediğini, bu talebi gerçekleşmeyince evi terk ettiğini öne sürdü. Eve geri dönmesi için noterden ihtar çektiğini, gönderdiği parayı almasına rağmen eve dönmediğini dile getirdi. Davalı - davacı kadın ise iddiaların asılsız olduğu, adeta evi terke zorlayan davacı erkek olduğu, bağımsız konut temin etmediği gibi eve dön ihtarını da bağımsız olmayan bu konuta yaptığını söyledi, Toplam 100 bin TL tazminat talep eden kadın, boşanma davasının kabulünü istedi. Tarafları dinleyen Mahkeme, davacı - karşı davalı erkeğin boşanma davasının kubülüne hükmetti. Kararı kadın, istinafa götürünce devreye Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi girdi. BAM kararında; "Erkeğin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığı anlaşıldığından bu vakıanın davacı erkeğe kusur olarak yüklenmesinin gerektiğini, bu durumda boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-davalı erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek gerekçenin düzeltilmesine karar verilmiştir." denildi.

Davacı - karşı davalı koca kararı temyiz edince dava dosyası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi: "Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yukarıda da belirtildiği üzere; erkeğe "kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığı" vakıasının kusur olarak yüklenildiği, kadından habersiz yapılan bu eylemin ekonomik anlamda güven sarsıcı davranış niteliğinde olduğu anlaşxılmaktadır. Bu kusurun kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Kanun'un 174 üncü maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmuştur. Hal böyle iken Bölge Adliye Mahkemesince kadının yararına uygun miktarda manevî tazminat hükmedilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile manevî tazminatın reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Son Haberler
Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı
Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı
Hamitler için acil eylem planı devrede
Hamitler için acil eylem planı devrede
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi
Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!