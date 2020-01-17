EŞİNE 6 KURŞUN SIKAN SANIK: EŞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN KAPALI OTURUMDA SAVUNMA İSTİYORUM

-Olay anına ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı.

Bahçelievler'de 5 Haziran 2019 tarihinde eşi Ayşe Gül Cora'yı (48) 6 kurşunla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Hasan Engin Cora'nın (53) davasında tanıklar dinlendi. Sanık duruşmada "Eşimin iyiliği için kapalı oturumda savunma yapmak istiyorum" dedi. Şikayetçi avukatı Melike Polat ise "6 kurşunla eşini vuran sanığın, "eşimi düşünüyorum" sözünün samimiyetine güvenmiyoruz" diyerek açık oturumda yargılama talep etti. Mahkeme sanığın talebini reddetti. Öte yandan, olay anına ilişkin, silah ve ölen Çura'nın çığlığının duyulduğu ses kayıtları ortaya çıktı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ikinci duruşmaya tutuklu Hasan Engin Cora SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları ve sanık ile mağdurenin iki çocuğu katıldı. Sanık Engin Cora, duruşma salonuna getirilmediğini gerekçe göstererek "Ben duruşma salonunda ifade vermek istiyorum. Bu şekilde ifade vermem daha iyi olur" dedi. Mahkeme sanığın duruşma salonunda savunma yapma talebini kabul etti. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Ayşe Gül Cora'nın ablası Saliha Türköz tanık olarak verdiği ifadede "Bir sürü olay var, hangisini anlatayım bilmiyorum. Sanığın kardeşime yönelik yaptıkları sadece son olaydan ibaret değildir. Daha önceden Ebru isimli kişi arayıp sanığın kardeşimi balkondan atmaya çalıştığını söyledi. Biz polise haber verdik. Kardeşimin hali iyi değildi, onu orada bırakmadık. Biz de onu alıp 3 kardeş İstanbul'da yeni ev tuttuk ve sanıktan kurtulacağımızı düşündük. Samsun'dan İstanbul'a kaçtığımızda kızları, biz kaçtık diye kandırmışlar. Biz İstanbul'a geldiğimizde kızlar kaçmamıştı. Sanık da onları bir odaya kilitlemiş ve telefon açıp Ayşe Gül'e dönmesi için kızlarının sesini dinletti, hatta kızlarının kafalarını birbirine çarpmış. Daha önce Samsun'da bulunan kardeşimin otobüsünü de yakmaya çalıştı fakat o suçtan ceza almadı" dedi.

İŞE GİDECEĞİ İLK GÜN VURULDU

Ayşe Gül Cora'nın silahlı saldırıya uğradığı günü de anlatan tanık Türköz şunları dile getirdi: "Sanık kardeşimin İstanbul'daki iş yerine gidiyor ve onu rahatsız ediyordu. Bu sebeple patronu da kardeşime izin verdi. Sanığın Samsun'a döndüğünü düşündüğünde kardeşim işe gitti. İzinin ardından işe gideceği ilk gün saat 11.00 sıralarında telefonla konuşarak evden çıktı. Ben kahvaltı ederken dışarıdan silah sesleri duydum. Bayram olduğu için, silah sesi olduğundan emin olamadım. Pencereden baktığımda insanların kaçıştığını gördüm ve bir kadının yerde yattığını gördüm. Aradan kısa süre geçince 4-5 el silah sesi duydum. Kardeşime polisi aramasını söyledim. O da "Abla mı aradın mı" dedi. Ben aklıma getirememiştim fakat Ayşe Gül'ün evden çıkarken giydiği elbiseyi düşününce, onun vurulduğunu anladım. Yanınıza gittiğimizde Hasan'ın onu vurduğunu öğrendim."

Sanığın erkek kardeşi Hüseyin Türköz ise tanık olarak verdiği ifadede, "Sanık agrasif, küçük olaylara büyük tepki veren panik atak birisiydi. Daha önce arabayı benzinle yakmaya kalkıştı. Babamın üstüne atlayıp, babama bıçak dayaması ve benzer şeyler oluyordu." diye konuştu.

EŞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN KAPALI OTURUM TALEP EDİYORUM

Tanık ifadelerinin ardından sanık avukatı sanığın tahliyesini ve gelecek duruşmanın basına kapalı olmasını talep etti. Sanık Cora ise verdiği ifadede, "Avukatımın beyanına katılıyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca aile arasındaki bazı mahrem hususlar açısından ve eşimi düşündüğümden kapalı oturum talep ediyorum" dedi.

"EŞİNE 6 KURŞUN ATTI SANIK SAMİMİ DEĞİL"

Ayşe Gül Cora'nın avukatı Melike Polat ise "6 kurşunla eşini vuran sanığın "eşimi düşünüyorum" sözünün samimiyetine güvenmiyoruz. Yakalandıktan sonra kaçmaya çalışması ve hala savunma yapmaması nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın kapalı oturumda savunma yapma talebini reddederek sanığın savunma yapması için duruşmayı erteledi.

OLAY ANININ SES KAYITLARI ÇIKTI

Ayşe Gül Cora'nın silahlı saldırıya uğrarken yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı. Ses kaydında silah sesleri ve Ayşe Gül Cora'nın yardım istediği çığlıklar duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ses kaydı

Arşiv görüntüler

Kaynak: DHA