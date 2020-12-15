Eşine ait HES koduyla otobüse binmek istedi! Otobüse alınmayınca olay çıkardı

Samsun'da 1 Aralık tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. İlkadım ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan durakta meydana gelen olayda, aile bir tane ulaşım kartları olmasına rağmen iki kişi otobüse binmeye çalıştı.

Görevlilerin kendilerini otobüse almak istememesine sinirlenen aile etrafa hakaretler savurdu. Olayı görüntüleyen habercilere de engel olmaya çalışan aile, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildi. Otobüse binemeyen aile yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.