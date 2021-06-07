Eşine babalar günü mesajı | Eşe babalar günü mesajı 2022

Babalar Günü'ne kısa bir zaman kala hazırlıklar başladı.19 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak olan bu anlamlı günde eşine sürpriz yapmak isteyen kadınlar da Eşine babalar günü mesajı | Eşe babalar günü mesajı başlıklarıyla internette arama yapıyor.

EŞİNE BABALAR GÜNÜ MESAJI | EŞE BABALAR GÜNÜ MESAJI 2022

Eşine Babalar Günü sürprizi yapmak isteyen kadınlar hazırlıklara başladı. Eşlerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler güzel mesajlarla Babalar Gününü kutluyor.

Yaşama sebebim iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Canım sevgilimi hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Sen evimizin neşesi Hayat güneşimiz. Babalar günün kutlu olsun!

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası.

Sevgisiyle yuvamızı sarıp sarmalayan biricik eşim, babalar günün kutlu olsun.

Çocuklarımın kahramanı, biricik eşim babalar günün kutlu olsun.

Allah’ıma binlerce şükür, senin gibi bir eşim olduğu için. Babalar günün kutlu olsun canım.

Çocuklarımın babişi, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Babalar günün kutlu olsun.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle, babalar günün kutlu olsun.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun.

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun biriciğim.

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun.

Ömrümün sonuna kadar yanı başından ayrılmayacağıma söz veriyorum. Babalar gününü evlatlarınla beraber kutlarız.

Yokluğun suya yazı yazmak kadar zor, sensizlik; işte o benim için ölüm. Canım, nefesim babalar günün kutlu olsun.

Sen benim için çok şeysin benim sırdaşım ve hayatımdaki en önemli kişisin. Seni çok seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!

Zihnim, her zaman bir babanın nasıl olur da bu kadar harika olduğuna, inanamamıştır. Babalar günün kutlu olsun canım!

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah’ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun.

İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve milyonarca insandan beni seçmişsin. Canım, sevgilim, hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.

Sensiz ne hayatın, ne yaşamanın anlamı var. Hayat arkadaşım, yoldaşım, seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun.

Hayatımda dünyadaki en iyi babaya ve erkeğe sahibim. Sana istediğin ve hak ettiğin sevgiyi vermeye kararlıyım. Seni seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!

Seninle hayatım renklendi. Seninle gönül bahçeme baharlar açtı. Yaşama sebebim seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun aşkım.

Sen dileklerimsin yaşadığım hayatın içinde can nefesisin sen bir değil bin asra bedelsin sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, babalar günün kutlu olsun.

Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Sana eşim diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, babalar günün kutlu olsun.

Yaşanacak güzellikler gözlerinde ki ışık gibi umut verici olsun, umutların kalbin gibi temiz olsun, temiz umutların seni huzurla doldursun, babalar günün kutlu olsun.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim. Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Bu gözler seni gördü başkasını görmez artık, bu yürek senle güldü başkasıyla gülmez artık, bu gönül seni sevdi başkasını sevmez artık, bu ömür senle biter başkası olmaz artık. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Kalbim taştan kayadan olsa, sıcacık sevgi dolu bakışınla erir giderim. Gözlerinden bir damla yaş düşse bu dünyayı ateşe veririm. Sen benim kıymetlimsin! Babalar günün kutlu olsun hayatım.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülkemizde de kutlanan Babalar Günü'nün nasıl ortaya çıktığı da merak konusu... Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünüyordu ve böylelikle Babalar Günü için ilk adım atmış oldu. 6 çocuğunu tek başına büyüten babası için çalışmalar yürüten Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi ve zamanla dünya genelinde yaygınlaşarak kutlanmaya başladı.