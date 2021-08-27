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  3. Eşine "dayım" diye tanıştırıp eve aldırdığı adam, yasak aşkı çıktı!

Eşine "dayım" diye tanıştırıp eve aldırdığı adam, yasak aşkı çıktı!

Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında İsa Güzel isimli bir şahıs, karısının yaşadığı yasak aşk sebebiyle programa katıldı. Karısı Kadriye Güzel'in eve dayısı olarak aldığı adamla yasak aşk yaşadığını iddia eden İsa Güzel, çayına uyku ilacı katılarak aylarca uyutulduğunu söyledi.

Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında artık çok sık karşılaşılan "yasak ilişki" dramına bir yenisi daha eklendi. Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına konuk olan İsa Güzel isimli şahıs, eşi hakkında öyle şeyler anlattı ki, hem stüdyoda, hem de evlerinde ekran başında programı izleyen izleyicileri hayrete düşürdü.

Eşine dayım diye tanıştırıp eve aldırdığı adam, yasak aşkı çıktı!

"DAYIM" DEDİ, YASAK AŞKI ÇIKTI

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, katıldığı programda eşi hakkında anlattıklarıyla izleyiciyi şaşkına çevirdi. Güzel'in eşi olan Kadriye Güzel, aylar önce eve Osman adında bir şahıs getirip, eşine dayısı olarak tanıttı. İsa Güzel aylarca aynı evde eşi ve dayısı diye bildiği kişiyle kalmasının ardından, ortada bir yalan olduğunu fark etti. Kahvesine ilaç atılarak defalarca uyutulduğunu öne sürülen adam, ilk olarak eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta baş başa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.

Eşine dayım diye tanıştırıp eve aldırdığı adam, yasak aşkı çıktı!

EŞİNİ UYUTUP, YASAK AŞKIYLA BAŞ BAŞA KALIYOR!

Osman isimli sözde dayının aylarca sık sık evinde kaldığını ifade eden İsa Güzel, her akşam işten geldiğinde çayını içer içmez derin bir uykuya daldığını, bu sebeple sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın baş başa kaldığını anlattı.

Eşine dayım diye tanıştırıp eve aldırdığı adam, yasak aşkı çıktı!

EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Güzel, eşinin kendisi için uzaklaştırma kararı aldığını ve bu sebeple kızlarını da göremediğini belirterek, canlı yayında gözyaşına boğuldu. Eşinin kendisine kandırıldığını anladığı zaman tedbir kararı koydurduğunu ve bu sebeple eve dahi giremediğini anlatan çaresiz adam, çalıştığı hastanenin bahçesinde kaldığını söyledi.  İsa Güzel, programda "Adalet arıyorum, çocuğumu görmek istiyorum" diye feryat etti.

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